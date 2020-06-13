İran, ABD'nin uluslararası kurumların bütçelerini kesmesinden üzüntu duyduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO toplantısında konuşan Garipabadi, daha kapsamlı, kalıcı ve esnek bir ekonomik toparlanmanın elde edilmesi için topluca çalışılması gerektiğini ifade etti.

Korona ile mücadelede ulusal, bölgesel ve uluslararası toplumun kapasitesini zayıflatan ABD'nin bağımsız ülkelere karşı tek taraflı ambargolarından ve uluslararası kurumların bütçelerini kesmesinden üzüntü duyduklarını kaydeden Garipabadi, 'Bu tür kararlar kınanmalıdır, zira insanlığın ve bütün dünya üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkileri sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını sürecinde ağır bir dille eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı "Talep edilen ve büyük ihtiyaç olan reformları yapmakta başarısız oldular. Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz ve bu fonları dünya çapında diğer hak eden küresel sağlık ihtiyaçlarına yönlendiriyoruz" dedi.

Trump geçtiğimiz haftalarda örgüte bir mektup yazarak ülkesinin bir ay içinde DSÖ'ye aktardığı maddi kaynağı kesebileceğini ve örgütten ayrılabileceğini ifade etmişti.

Trump, koronavirüsün yayılması ile ilgili olarak Çin'i yine "virüsü örtbas etmekle" suçladı.

Trump DSÖ'yü koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'e yakın olmakla itham ederken, örgütün beceriksiz olduğunu ve gerçekleri sakladığını iddia etmişti.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne üye 194 ülke içinde, bugüne dek örgüte en fazla maddi kaynak aktaran ülke oldu. ABD 2019 yılında DSÖ verilerine göre 400 milyon doları aşan yani örgütün bütçesinin yüzde 15'ine karşılık gelen miktarda katkıda bulundu.