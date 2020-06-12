İran, BM sekreteryasının iddialarını reddetti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ‘’ Sekreterya bugüne kadar 2231 nnolu BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen Amerika ve Avrupa ülkelerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planının çiğnenmesi hususunda rapor hazırlamaktan kaçınmasına rağmen ve hatta Amerika’nın 2231 nolu karara rağmen KOEP’ten ayrılmasına iphamla yaklaşırken, 2231 nolu karara rağmen hiçbir yetkisi olmadığı bir hususta sözde uzmanlık raporu hazırlamaktadır. ‘’ dedi.

Raporun’ ABD’nin İran aleyhindeki yasa dışı silah satışını yasaklamaya yönelik taslağına vermesi ile ayni anda yayınlanmasının ilgi çekici olduğu ifade edilen bildiride, bu hususun raporun Amerikan siparişi ve İran aleyhine BM Güvenlik Konseyinde kullanılmak için hazırlandığı şüphesini uyandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, ‘’Devletleri kendi başına kurallarla itham etmek tehlikeli bir bidattır ve bu uluslararası camia tarafından onaylanmamaktadır, bu gibi sipariş üzerine yapılan süreçler BM’nin itibarını zedeleyecektir. ‘’ denildi.

Siyasi nedenlerle rapor hazırlamaların gerçekleri değiştirmeyeceği ifade edilen açıklamada, ‘’Bölgemizin bugünkü durumunun Amerika’nın ve çocuk katili Arabistan rejiminin direkt olarak yanlış politikalarının sonucudur. Nasıl oluyor da Yemen halkına kullanılan Arabistan’a silah satışları ile ilgili husus dikkate alınmıyor fakat Amerika’ın temelsiz iddialarını ispat için delil yaratmak amacı ile araştırma grupları Arabistan’da çöpleri incelemek içi gönderiliyordur? Şüphesiz bu kabil raporlar bölgedeki barış ve istikrara e BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasına yardım etmediği gibi BM itibarını da zedelemektedir. ‘’ ifadesi yer aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012