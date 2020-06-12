İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 144 bin 649’a yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 369 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Sima Sadat Lari, son 24 saatte bu vakalardan 75’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 659’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 182 bin 545’e yükseldiğini, 144 bin 649 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Lari, hastalığa yakalanlardan 2739 kişinin durumun ağır olduğunu belirtti.

Sima Sadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 196 bin 947 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012