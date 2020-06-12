Çin: Pekin, İran’ın silah ambargosunun uzatılmasına karşıdır

Çin uluslararası radyosu verdiği haberine göre Yi mektubunda Çin’e göre 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararının tüm alanları ve onların bir kısmını oluşturan İran silah ambargosunun dikkatlice uygulanması gerektiğini vurguladığı, ifade edild.

Wang Yi mektubunda, ‘’ Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) BMGK 2231 nolu kararı ile uyuşmaktadır ve çoklu diplomasinin önemli sonucu ve uluslararası alanda nükleer silahların yayılmasının esas unsurudur. ‘’ ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Amerika’nın tek taraflı KOEP’ten ayrıldığını ve İran aleyhine tek taraflı ambargolar uyguladığını belirterek, bunların anlaşmanın ve 2231 nolu kararın çiğnemesi olduğunu belirterek, Amerika’da tek taraflı ambargolardan ve uluslararası hukukta yeti olmayan temelsiz iddialardan vazgeçerek doğru yol olan KOEP’e dönmeye ve BM kararına dönmesini istedi.

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2012