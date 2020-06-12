Yakında İran milletinin önünde diz çökeceksiniz

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu dile getirdi.

Musvei, ‘’ Politikasının ister kendi halkı ister başka halklara baskı olan bir devletin halka baskı ve ekonomik terörizmden dolayı mutlu olması normaldir. ‘’ diye yazdı.

Musevi, ‘’Gördünüz, İran milletinin boynu kırılmadı, sizin dizleriniz kırıldı, yakında İran milleti önünde diz çökeceksiniz. ‘’ diye yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığında İran ambargoları yetkilisi Brian Hook geçen günlerde yaptığı açıklamada İran aleyhine uygulanan ambargoların sonuçlarından memnuniyetini ile getirerek, ülkesinin İran’ın Husilere mali yardımlarını kesmeye çalıştığını söyledi.

Hook ülkesinin İran aleyhindeki baskısının İran’ın zayıflamasına sebep olduğunu ve Hizbullah’a desteğini etkilediğini söyledi.

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2012