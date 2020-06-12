Garipabadi: Amerika ulsulararası mekanizmaları ve kurumları güçsüzleştirmeye çalışmaktadır

Garipabadi, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, yakın zamanda gerçekleşecek olacak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) toplantısına değinerek bu toplantının sanal olarak gerçekleşeceğini söyledi.

Toplantıda UAEK Başkanının İran’ın nükleer anlaşma ile ilgili raporunun yayınlanacağını belirten Garipabadi, Amerika ve bazı batılı müttefiklerinin bu oturuma sanal olarak oylama yapılması peşinde olduklarını söyledi.

Toplantıya kadar kısa süre kalmasına rağmen oturumun nasıl yapılacağı ve nelerin gündeme geleceğinin belli olmadığını ifade eden Garipabadi, Amerika’nın uluslararası mekanizma ve kurumları zayıflatmak istediğini söyledi.

Garipabadi geçen günlerde UAEK başkanına bir mektup göndererek, Amerika’nın nükleer işbirliği hususundaki uluslararası taahhütleri karşısında yasa dışı davranışlarını ve bu hususta yaptığı engellemeler hakkında ikazda bulundu.

Garipabadı, Amerika’nın bu davranışlarının Ajans tüzüğünün 2, 3 maddeleri, nükleer silahların yayılması anlaşmasının 4. Maddesi, UAEK Genel Konferanslarının bildirileri ve BM Güvenlik Konseyi 2231 nolu kararına aykırı olduğunu belirterek, mevcut şartlarda İran’ın bu davranışları telafi edecek adımlar atma hakkına sahip olduğunu ve Ajans üyelerinin bu davranışlar hakkında tepki vermelerini istedi.

Amerika’nın 27 Mayıs tarihinde İran nükleer faaliyetlerine iştirak edenlere ambargo uygulayacağı tehdidine değinen Garipabadı, ABD’nin bu uygulamasının amacaınnın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde diğer tarafların taahhütlerini yapmaması yönünde olduğunu ifade etti.

Garipabadi ayrıca UAEK Başkanından ABD’nin taahhütlerine karşı eylemlerini Ajasın raporlarında yansıtmasını istedi.

Bu mektup ajansın senedi olarak kayıt altına alınmııştır.

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2012