Zarif, haftaya Ankara ve Moskova’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi yaptığı açıklamada Zarif’in Pazar ve Pazartesi günlerinde çalışma ziyareti için Ankara ve Moskova’yı ziyaret edeceğini belirtti.

Musevi, ‘’ Zarif, Ankara ve Moskova’da en son ikili ilişkiler ve en önemli bölgesel ve uluslararası konularda meslektaşları ile görüşmelerde bulunacağını söyledi.’’ dedi.

Musevi, Suriye ziyareti sonrası bu Zarif’in son zamanlarda ikinci yurt dışı ziyareti olacağını söyledi.

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2012