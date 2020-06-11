11 Haz 2020 23:21
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News Code: 83818720
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Zarif, haftaya Ankara ve Moskova’yı ziyaret edecek

Zarif, haftaya Ankara ve Moskova’yı ziyaret edecek

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, haftaya Ankara ve Moskova’yı ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi yaptığı açıklamada Zarif’in Pazar ve Pazartesi günlerinde çalışma ziyareti için Ankara ve Moskova’yı ziyaret edeceğini belirtti.

Musevi, ‘’ Zarif, Ankara ve Moskova’da en son ikili ilişkiler ve en önemli bölgesel ve uluslararası konularda meslektaşları ile görüşmelerde bulunacağını söyledi.’’ dedi.

Musevi, Suriye ziyareti sonrası bu Zarif’in son zamanlarda ikinci yurt dışı ziyareti olacağını söyledi.

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