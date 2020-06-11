11 Haz 2020 14:55
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News Code: 83818422
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 142 bin 663’e yükseldi

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 142 bin 663’e yükseldi

Tahran, İRNA-Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 584’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 180 bin 156’ya yükseldiğini, 142 bin 663 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2 bin 238 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Sima Sadat Lari, son 24 saatte bu vakalardan 78’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 584’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 180 bin 156’ya yükseldiğini, 142 bin 663 kişinin ise iyileştiğini belirtti..

Sima Sadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 173 bin 208 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012

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