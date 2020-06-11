Ruhani: Şii ve Sünni el ele İran’ın gelişmesi için çalışmaktalar

Kahf kenti Sengan bölgesinde iki büyük sanayi tesisinin açılışında konuşan Ruhani, projeleri açılışından dolayı memnuniyetini dile getirerek, projelerin şii ve sünni kardeşlerin yan yana çalışmasının sonucunda olduğunu söyledi.

Bölgenin büyük bir maden bölgesinde dönüşmesinde işçi ve mühendisleri büyük katkısı ve emeği olduğunu ifade eden Ruhani, bölgede yeni konsantrasyon projesinin de yakın zamanda açılacağını söyledi.

Bu senenin önemli sene olduğunu ifade eden Ruhani, bu senenin üretimde sıçrama yılı olduğunu ve bundan dolayı herkesin tüm çabasını bu yönde sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Açılışı yapılan demir palet üretim tesisi ve demir cevheri konsantrasyon tesisleri sınır kenti Khaf’ta yer almaktadır.

Amerika’ın zalimce ambargoları, koronanın yaygınlaştığı ve hatta bir yabancı mühendisin katılımı olmaksızın yapılan tesisler beş bin kişiye direkt ve endirekt istihdam saplayacaktır.

Açılışı yapılan fabrikaların teçhizatlarının yüzde 50’si ülke içinde üretilmiştir ve fabriikaların kurumu tamamen İranlı uzmanlar tarafından yapılmıştır.

Afganistan ile 123 km sınıra sahip Khaf kenti Meşhed’e 267 km mesafededir.

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2012