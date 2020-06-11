Hoasan Rezevi’de iki büyük sanayi projesi Cumhurbaşkanı Ruhanı tarafından açıldı

Açılışı yapılan demir palet üretim tesisi ve demir cevheri konsantrasyon tesisleri sınır kenti Khaf’ta yer almaktadır.

Amerika’ın zalimce ambargoları, koronanın yaygınlaştığı ve hatta bir yabancı mühendisin katılımı olmaksızın yapılan tesisler beş bin kişiye direkt ve endirekt istihdam saplayacaktır.

Açılışı yapılan fabrikaların teçhizatlarının yüzde 50’si ülke içinde üretilmiştir ve fabrikaların kurumu tamamen İranlı uzmanlar tarafından yapılmıştır.

Afganistan ile 123 km sınıra sahip Khaf kenti Meşhed’e 267 km mesafededir.

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2012