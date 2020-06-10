İran sınırlarındaki faaliyetler korona öncesi döneme geri dönecektir

Ensari, Tebriz Ticaret Odası üyeleri ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ülkede kapalı sınır olmadığını fakat koronanın başlaması ile birlikte tüm dünyada sınırlarda şiddetli kontroller saplandığını belirtti.

Ensari, korona ile ilgili durumun daha aydınlanması sonrası İran sınırlarının faal duruma geldiklerini söyledi.

Ensari, gelecekte çeşitli ülkelerle sağlık protokolleri imzalanarak sınırlarda daha iyi durumların hakim olmasını temenni etti.

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2012