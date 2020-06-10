10 Haz 2020 19:13
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News Code: 83817637
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İran sınırlarındaki faaliyetler korona öncesi döneme geri dönecektir

İran sınırlarındaki faaliyetler korona öncesi döneme geri dönecektir

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ghoramreza Ensari, sınırlarda daha iyi bir temizlik düzeninin oluşması ile sınırların faaliyetleri korona öncesi döneme döneceğini söyledi.

Ensari, Tebriz Ticaret Odası üyeleri ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ülkede kapalı sınır olmadığını fakat koronanın başlaması ile birlikte tüm dünyada sınırlarda şiddetli kontroller saplandığını belirtti.

Ensari, korona ile ilgili durumun daha aydınlanması sonrası İran sınırlarının faal duruma geldiklerini söyledi.

Ensari, gelecekte çeşitli ülkelerle sağlık protokolleri imzalanarak sınırlarda daha iyi durumların hakim olmasını temenni etti.

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2012

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