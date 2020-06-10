İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 140 bin 590’a yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 11 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Sima Sadat Lari, son 24 saatte bu vakalardan 88’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 506’ya, bu hastalığa yakalananların sayısının 177 bin 938’e yükseldiğini, 140 bin 590 kişinin ise iyileştiğini belirtti..

Sima Sadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 151 bin 32 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.