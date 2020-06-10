Merkez Bankası Başkanı'ndan Güney Kore'ye eleştiri

Bloomberg'e röportaj veren Himmeti, 'İhracattan elde ettiğimiz ve Güney Kore bankalarında bulunan gelirlerimizi elde ettik, ancak kaynaklarımız yasa dışı şekilde bu ülke bankalarında dondurulmuştur. Güney Kore banklarındaki kaynak ve paralarımızı kesinlikle ABD'nin tek taraflı ambargolarına tabi tutulmayan gıda ve tıbbi malzemelerin alımı için kullanmak istiyoruz' diye konuştu.

Güney Kore yetkilileri ile bankalarının İran'a olan taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğinin altını çizen Himmeti, 'Güney Kore bankaları, bizim yaptıkları uluslararası anlaşmalarına bağlı kalmazlarsa, uluslararası yasalar çerçevesinde yasal işlemlere başvuracağız. Bu ülke yetkililerini bu konuda sorumlu olarak biliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore bankalarının çok rahat şekilde İran'a olan taahhütlerini ihlal ettiğini ve siyasete alet olduklarını ifade eden Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 'Bu ülkede milyarlarca dolay paramız bulunuyor. Bunlar bize aittir ve bunları gıda ve ilaç alımı için kullanma hakkına sahibiz' diye belirtti.

ABD'nin ekonomik ve siyasi baskılarla İran'ı yok etmeye çalıştığını kaydeden Himmeti, 'Onların bu isteği gerçekleşmedi ve ABD'nin bu kumarı sonuçsuz kaldı. Maksimum baskı adını verdikleri politika, hedeflerini gerçekleştirmedi ve bizim ekonomik büyümemizde sorunlar çıkarsa da, ekonomimizin onların istediği şekilde yolundan caydıramadı' ifadesine yer verdi.

İran'ın korona virüsünden etkilenen ilk ülkelerden biri olduğuna değinen Himmeti, İran ekonomisinin kendi yoluna dönmeye başladığını sözlerine ekledi.