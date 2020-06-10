İran'ın Londra Büyükelçisi, ABD'li meslektaşının ifadelerini utanç verici olarak nitelendirdi

Twitter hesabından açıklama yapan Baidinejad, 'Vatandaşlarının 'Siyahilerin Hayatı Önemlidir' sloganı attıkları gerekçesiyle acımasızca bastırılmalarına rağmen ABD'nin Londra Büyükelçisi, İranlı bir vatandaşın gözlatına alınması konusunda yalan konuştuğu için utanç duymalıdır' mesajını paylaştı..

Baidinejad, 'O evinin camından ABD'yi suçsuz insanları öldürmeyi bırakmaya ve insan haklarına saygı göstermeye çağıran binlerce Londralı vatandaşı görmüyor mu?' diye ekledi.

ABD'nin Londra Büyükelçisi Woody Johnson, geçmiş günlerde paylaştığı twitinde İran vatandaşı Murt Tahbaz'ın tutuklanmasının adil olmadığını ve serbest bırakılması gerektiğini söylemişti.

İran'da 'ABD ve İsrail rejimleri ile İran'a karşı iş birliği yapmak' suçundan tutuklanan Tahbaz, çevre dosyası kapsamında gözaltında tutulan bir vatandaştır.

Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin İsmaili yaptığı açıklamada, çevre dosyası kapsamında gözaltına alınan ve Murat Tahbaz'ın da aralarında bulunduğu kişilerin 4 ila 10 yıl arasında hapis cezasına çaptırıldıkalrını duyurmuştu.