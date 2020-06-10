‘Boğaza baskı ve diz basma’ politikası, ABD'nin her zamanki ve eskiden beri uyguladığı politikası olmuştur

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ‘Tarih boyunca, Amerikalılar herhangi bir ezilen insanı bulduğunda, onu öldürmek için boğazını sıkarak onu ortadan kaldırmaya çalışır. Bu sadece bir şehirdeki polis operasyonu değil, temelde Amerikan politikasıdır’ dedi.

Büyük İran halkının Amerika Birleşik Devletleri'nin dizini kırdığını belirten Ruhani, '2018 yılında onlar dizlerini İran halkının boğazına koydular, ancak halkımız birlik ve beraberlik içinde ABD'nin dizini kırdı. Şimdi ise ABD'nin İran halkına baskı uygulaması için artık bir dizi kalmamıştır' diye konuştu.

‘Koronavirüs ile mücadelede Amerika Birleşik Devletleri, bugüne kadar dünyanın en kötü ülkesi oldu' diyen Ruhani, 'En kötü uygulamaları seçen, en fazla zayiat veren, halkını tuzağa düşüren ve ülkeyi yönetmek için gerekli yönetime sahip olmadığını gösterdi’ ifadesini kullandı.

ABD’lilerin hala bir baskı politikası izleyerek bir komplo peşinde koştuklarını dile getiren Ruhani, 'İran önümüzdeki haftalarda ve Ekim ayında İran'a yönelik tüm yaptırımların BMGK 2231 sayılı kararla kaldırılacağı bir noktaya gelince, şimdi İran'ın savunma tarihi için önemli o günden dolayı kızgınlar ve bir karar hazırlamak ve BM Güvenlik Konseyi'ne göndermek istiyorlar’ değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dört daimi üyesini ABD komplosuna karşı durmaya çağıran Cumhurbaşkanı Ruhani, ’Özellikle Rusya ve Çin'in, Nükleer Anlaşma çerçevesindeki çıkarları uğruna ABD komplosuna karşı çıkmalarını bekliyoruz’ diye belirtti.

Ruhani, ’ABD’liler bilmeli ve anlamalı ki BM Güvenlik Konseyi'ne bir taslak götürseler, istedikleri yapsalar ve hatta 2231 sayılı karara darbe indirseler bile, İran savunma gücünü her hangi koşul altında yükseltecektir' diye ekledi.