İran, Batı'nın uyuşturucu ile mücadeledeki ihmalciliğini telafi etmiştir

İRNA’ya konuşan Lütfi, İran'ın küresel ve etik açıdan uyuşturucu ile mücadeleyi gündemine aldığını kaydederek, 'İran uyuşturucu şle mücadele alanında çarpıcı işler yapmıştır, öyle ki BM Uyuşturucu ile Mücadele Ofisi ve BM yetkilileri, İran'ı defalarca bu alanda lider olarak tanımlamışlardır. Zira dünya genelinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yüzde 70'i İran tarafından ele geçirilmiştir' dedi.

’İran'ın 2019 yılında 950 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdiğini ve bunun İran uyuşturucu ile mücadele tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şey olduğunu dile getiren Lütfi, 'İlk defa olarak İran İslam Cumhuriyeti bu miktarda uyuşturucuyu ele geçirmeyi başardı. Bu alanda onarılamaz maddi ve manevi kayıplara uğradık; Örneğin şu ana kadar 3880'den fazla güvenlik gücümüz bu yolda şehit düşmüş ve 12 bin 500 kişi gazi olmuştur' ifadesini kullandı.

İran'ın doğu sınırlarını kontrol etmek için yüz milyonlarca dolar para harcadığını vurgulayan Lütfi, 'Maalesef Batı ,ülkeleri, bu yönde mücadeleden faydalanmalarına rağmen, mücadelenin masraflarını karşılama konusunda en az ilgiyi göstermişlerdir' diye ekledi.