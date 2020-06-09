Fars ili 5.7 büyüklüğündeki depremle sallandı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerin 10 km derinliğinde oluştu.

Eprem yerel saatle 21.48'de (Türkiye saati ile 20:18 ) meydana geldi.

Aynı yerde yerel saatle 20.38'de de 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Deprem bölgesine 4 arama kurtarma ekipleri gönderilirken, İran Kızılay kurumu yetkililerinen Mehi Velipur, 9 köy incelenme yapıldığını ve şu ana kadar depremde can kaybının olmadığını söyledi.

Byram’da deprem sonrası 10 dakika süre ile elektrik kesintisi yaşandığı fakat daha sonra sorunun çözüldüğü bildirildi.

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2012