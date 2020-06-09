10 Haz 2020 02:07
Journalist ID: 1942
News Code: 83816432
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Garipabadi, Amerika’nın yasa dışı uygulamaları hakkında ikazda bulundu

Garipabadi, Amerika’nın yasa dışı uygulamaları hakkında ikazda bulundu

Tahran, IRNA- İran’ı Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanına bir mektup göndererek, Amerika’nın nükleer işbirliği hususundaki uluslararası taahhütleri karşısında yasa dışı davranışlarını ve bu hususta yaptığı engellemeler hakkında ikazda bulundu.

Garipabadı, Amerika’nın bu davranışlarının Ajans tüzüğünün 2, 3 maddeleri, nükleer silahların yayılması anlaşmasının 4. Maddesi, UAEK Genel Konferanslarının bildirileri ve BM Güvenlik Konseyi 2231 nolu kararına aykırı olduğunu belirterek, mevcut şartlarda İran’ın bu davranışları telafi edecek adımlar atma hakkına sahip olduğunu ve Ajans üyelerinin bu davranışlar hakkında tepki vermelerini istedi.

Amerika’nın 27 Mayıs tarihinde İran nükleer faaliyetlerine iştirak edenlere ambargo uygulayacağı tehdidine değinen Garipabadı, ABD’nin bu uygulamasının amacaınnın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde diğer tarafların taahhütlerini yapmaması yönünde olduğunu ifade etti.

Garipabadi ayrıca UAEK Başkanından ABD’nin taahhütlerine karşı eylemlerini Ajasın raporlarında yansıtmasını istedi.

Bu mektup ajansın senedi olarak kayıt altına alınmııştır.

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2012

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