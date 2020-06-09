İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 138 bin 457’ye yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 95 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Sima Sadat Lari, son 24 saatte bu vakalardan 74’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 425’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 175 bin 927’ye yükseldiğini, 138 bin 457 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 639 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Sima Sadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 128 bin 601 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.