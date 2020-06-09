9 Haz 2020 13:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83815725
0 Persons

İran Veteriner Kurumu:

İran'dan AB'ye deniz ürünleri ihracatı tekrar yapılmaya başladı

İran'dan AB'ye deniz ürünleri ihracatı tekrar yapılmaya başladı

Tahran, İRNA- İran Veteriner Kurumu tarafından yapılacan açıklamada, İran'da deniz ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin AB'ye yeniden ihracat yapmaya başladıkları duyuruldu.

Tarım Cihadı Bakanlığı'nın haberine göre, ABD'nin acımasızca uyguladığı ambargoların deniz ürünleri ihracatında sorun oluşturmasına raümen, İran Veteriner Kurumu'nun sürekli çalışmaları sonucu AB üyesi ülkelere bu sektörde üretilen ürünlerin ihractı için gerekli izinler alınarak, ihracata tekrar başlandı.

Halihazırda bu kurumun onayladığı koşullara sahip şirketlerin tescil edilerek ihracat yapması mümkün hale gelmiş ve AB'ye EC kodu verilmiştir.

Yaptırımlara karşın İran deniz ürünleri miktarı geçen yıl 1 milyon 280 bin tonu buldu.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =