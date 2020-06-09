İran'dan AB'ye deniz ürünleri ihracatı tekrar yapılmaya başladı

Tarım Cihadı Bakanlığı'nın haberine göre, ABD'nin acımasızca uyguladığı ambargoların deniz ürünleri ihracatında sorun oluşturmasına raümen, İran Veteriner Kurumu'nun sürekli çalışmaları sonucu AB üyesi ülkelere bu sektörde üretilen ürünlerin ihractı için gerekli izinler alınarak, ihracata tekrar başlandı.

Halihazırda bu kurumun onayladığı koşullara sahip şirketlerin tescil edilerek ihracat yapması mümkün hale gelmiş ve AB'ye EC kodu verilmiştir.

Yaptırımlara karşın İran deniz ürünleri miktarı geçen yıl 1 milyon 280 bin tonu buldu.