Ukrayna uçağı olayında 6 kişi gözaltına alındı

Düzenlediği basın toplantısında konuşan İsmaili, 'Ukrayna uçağının düşürülmesi olayına ilişkin dosyadaki yargı konusu, Yargı Erki ve özellikle Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumu'nun sorumluluğundadır. Olayın yaşandığı andan itibaren talimatlar verilerek Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumu'nda özel bir şube oluşturuldu' diye konuştu.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 hayatını kaybetmişti.

Bir casus hakkında idam kararı verildiğine de değinen İsmaili, 'Seyyid Mahmud Musevi Mecd hem CIA ve hem Mossad istihbarat örgütlerine bağlanarak, Amerikan dolarları karşılığında Kudüs Gücü başta olmak üzere Silahlı Kuvvetler ve güvenlik alanında bu istihbarat örgütlerine bilgiler aktarmıştır' ifadesini kullandı.

Bu kişinin Şehit General Kasım Süleymani'nin uğradığı noktalar hakkında da yabancılara bilgi sızdırdığına işaret eden ismaili, adı geçen kişinin idam cezasına çarptırıldığını belirterek, Yargıtay'ın da idam kararını onadığını ve bu kararın yakında infaz edileceğini sözlerine ekledi.