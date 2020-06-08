8 Haz 2020 15:29
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News Code: 83814697
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İran'dan yurt dışına 500 milyon dolar değerinde tropikal meyve ihracatı

İran'dan yurt dışına 500 milyon dolar değerinde tropikal meyve ihracatı

Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı Tropikal ve Yarı Tropikal Meyveler Ofisi Genel Müdürü Zehra Celili Mukaddem, geçen yıl yurt dışına 620 bin ton ağırlığında 500 milyon dolar değerinde tropikal meyve ihracatının yapıldığını duyurdu.

İran genelinde tropikal ve yarı tropikal meyve ekim alanının 730 bin hektarı bulduğuna dikkati çeken Celili Mukaddem, bu sektörde 8.1 milyon ton meyve üretildiğini söyledi.

Tropikal ve yarı tropikal meyvelerin İran bahçe ürünlerindeki payının yüzde 40 olduğuna dikkati çeken Celili Mukaddem, bu sektörüdeki başlıca ürünlerin üretim miktarı açısından sırasıyla turunçgiller, hurma, nar ve incir olduğunu dile getirdi.

Turunçgillerden üretiminde dünya yedincisi olduklarını belirten Celili Mukaddem, 'Tarım Cihadı Bakanlığı olarak yeni bahçe yöntemlerini kullanarak, bahçe ürünlerindeki verimliliği artırmayi hedefliyoruz' diye ekledi.

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