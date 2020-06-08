İran'dan yurt dışına 500 milyon dolar değerinde tropikal meyve ihracatı

İran genelinde tropikal ve yarı tropikal meyve ekim alanının 730 bin hektarı bulduğuna dikkati çeken Celili Mukaddem, bu sektörde 8.1 milyon ton meyve üretildiğini söyledi.

Tropikal ve yarı tropikal meyvelerin İran bahçe ürünlerindeki payının yüzde 40 olduğuna dikkati çeken Celili Mukaddem, bu sektörüdeki başlıca ürünlerin üretim miktarı açısından sırasıyla turunçgiller, hurma, nar ve incir olduğunu dile getirdi.

Turunçgillerden üretiminde dünya yedincisi olduklarını belirten Celili Mukaddem, 'Tarım Cihadı Bakanlığı olarak yeni bahçe yöntemlerini kullanarak, bahçe ürünlerindeki verimliliği artırmayi hedefliyoruz' diye ekledi.