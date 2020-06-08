İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 136 bin 360’ya yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 43 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 70’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 351’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 173 bin 822’e yükseldiğini, 136 bin 360 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 619 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 107 bin 254 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.