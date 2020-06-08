Şehit Genaral Süleymani Heykeli Tasarımı için uluslararası çağrı

Şehitlik bir sanattır ve şehit, onu güzel bir şekilde tasvir eden, sanatçıdır. Şehir de sanatçıların sanatına ev sahipliği yapıyor ve sanatla şehitlik, özveri ve vatanseverlik kavramını kalıcı ve anlatıcı bir imaj haline getirebilir.

Şehit General Kasım Süleymani, İran tarihinde şehitlik ve özveri sanatı ile ilgili bir efsane yarattı.

Bu nedenle Tahran Belediyesi Estetik Kurumu, Şehit General Kasım Süleymani'nin konumunu ve haysiyetini onurlandırmak ve vatanı savunma yolundaki samimi ve eşsiz çabalarını anmak için, bu onurlu şehitin muhteşem bir heykelini sanatçıların sanatları sayesinde yaptırıp kentte yerleştirmeyi planlıyor.

Tahran Estetik Kurumu, heykeltraşları bu uluslararası çağrıya katılmaya ve öneri çalışmalarını 4 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar farakhnart@gmail.com mail adresine göndermeye davet etti.

Önerilen çalışmanın tasarımı ve oluşturulması, Şehit General Kasım Süleymani'nin biyografisine ve kişilik sembollerine göre tasarlanıp yüzünün ve vücudunun doğru simülasyonu temelinde gösterilmelidir.

Ayrıca, tasarımın seçiminde etkinin güzelliğine katkıda bulunabilecek motiflerin kullanımı dikkate alınacaktır .Aynı zamanda, özveri, cesaret ve şehitlik kavramlarının çalışmadaki yansıması da düşünülmelidir.

Eserlerin değerlendirilmesi ve seçimi, sanatçının sanatsal ve yaratıcı görüşüne ve eserin tasarımı ve yürütülmesine dayanarak, Estetik Kurumu'nun hacimli eserlerin uzman konseyi tarafından yapılır.