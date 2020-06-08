İslam İnkılabı Rehberi, Filistin İslami Cihat Örgütü kurucusu Ramazan Abdullah'ın vefatı için başsağlığı diledi

İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Hamanei'nin Ramazan Abdullah'ın ölümü için başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Ayetullah Hamanei'nin mesajında şu ifaelere yer verildi:

'Yüce Allah'ın adıyla

Mücahit ve dirençli kardeşim sayın doktor Ramazan Abdullah'ın ölümü nedeniyle sevgili Filistin ulusuna ve Filistin konusu ile ilgilenen tüm mücahitlere ve özellikle fedakar ‘Filistin İslami Cihat Hareketi Örgütü' ile merhumun ailesine başsağlığı diliyorum.

Filistin direniş hareketi çok dürüst ve değerli bir unsurunu kaybetti. Umarım Tanrı'nın hidayeti ve yardımı ile Fethi Şakaki ve Ramazan Abdullah gibi mücahitlerin yolundan giden değerli naiplerin cihat çabaları, bu kaybı telafi eder.'

Filistin İslami Cihat Hareketi eski Genel Sekreteri Ramazan Abdullah Şelh, Cumartesi gecesi uzun bir hastalık döneminden sonra vefat etti. Abdullah, Gazze Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin kurucularından biriydi ve bu hareketin lideri ve kurucusu Fethi Şakaki'nin şehit edilmesinden sonra 1995'ten 2018'e kadar 23 yıl boyunca genel sekreteriydi.