Türkiye'nin katılımıyla 16. Uluslararası Şiraz Tarım Fuarı düzenlenecek

Bu fuara 79 yerli ve yabancı firmanın katılacağını duyuran Fars Tarım Cihadı İl Kurumu Halkla İlişkilr Dairesi Başkanı Alirıza Vahidipur, söz konusu fuarın 5 bin hektar alana kurulu Fars Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde gerçekleşeceğini açıkladı.

Fuarda 32 stantın sulama, 21'inin makine ve 26'sının hayvan yemi alanında faalieyet göstereceğine dikkati çeken Vahidipur, Fars Tarım Cihadı İl Kurumu uzmanlarının fuardaki Bahar Salonu'nda bulunacaklarını ve ziyaretçilere bilimsel, teknik ve idari danışmanlık yapacaklarını ifade etti.

Türkiye, İspanya, ABD, Çin, Polonya, Hindistan ve Umman dahil birçok ülkeden çeşitli şirketlerin 16. Uluslararası Şiraz Tarım Fuarı'na katılacağına değinen Vahidipur, 'Fuara ülkemizde Tahran, Fars, İsfahan, Kazvin, Yezd gibi illerden tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar katılacaktır' diye belirtti.

Fuarın 12 Haziran'a kadar açık kalacağını dile getiren Vahidipur, korona salgını nedeniyle fuarın sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılacağını sözlerine ekledi.