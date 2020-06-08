ABD, yok ettiği İran'ın güvenini tekrar kazanmak için çalışmalı

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rabii, Trump'ın İran'la görüşme konusunu tekrar gündeme getirmesi ve mahkum takasının görüşmeler için ön hazırlık olduğu yönündeki açıklamaları sonrası bunun cişddi bir müzakere önerisi olup olmadığı konusundaki soruya, 'Bir kez daha hatırlatmak isterim ki ABD seçim meseleleri o ülkenin kendi iç meselesidir ve biz onunla ilgilenmiyoruz. Biz onların iç meseleleri çerçevesinde değil, kendi ulusal çıkarlarımız temelinde ABD yetkililerinin örf ve norm dışı davranışlarını dikkate alarak karar vereceğiz' diye yanıt verdi.

İran'ın karar alma mekanizmasının ABD seçimleri ve bu seçimlerde kimin kazanacağı ile ilişkili olmadığına ve İran için milli menfaatlerin öncelik olduğuna dikkati çeken Rabii, 'ABD Başkanı'nın attığı twitlerin gerçek olduğunba yönelik her hangi bir emare bulamıyoruz. ABD hükümetinin ciddi ve etkili müzakere ve görüşmeye eğilim göstermesinin emare ve göstergeleri olması gerekiyor, ancak biz ABD Başkanı'nın ifadelerinde böyle bir emare görmüyoruz. Daha önce de açıkladğımız gibi ABD, İran'la görüşme ve diyalog kurmak istiyorsa, kendi terkettiği Nükleer Anlaşma masasına geri dönsün' değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın görüşme ve anlaşmaya davetinin siyasi şov amaçlı olduğunu ve bu davete ümitli bakmadıklarını bildiren Rabii, 'ABD de İran'la uygun koşulların sağlanması ve başarılı diplomasinin yürütülmesi için ne yapması gerektiğini biliyor. Daha önceki yıllarda da defalarca söylediğimiz gibi görüşme ve müzakerelerin samimi, ciddi ve sonuç verici olması konusundaki güvenimiz yok olmuştur. ABD yıktığı her şeyi düzeltmek ve ekisi gibi yapmak için çalışmalıdır' diye ekledi.