8 Haz 2020 13:04
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News Code: 83814360
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İran-Azerbaycan lojistik terminali inşa edilecek

İran-Azerbaycan lojistik terminali inşa edilecek

Erdebil, İRNA- Erdebil Yönetim ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Şayıki, İran-Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına Muğan Parsabad sınır bölgesinde İran-Azerbaycan Lojistik Terminali'nin inşa edileceğini belirtti.

İRNA muhabirine konuşan Şayıki, 'Bu terminalin kurulması ile Erdebil ili ile Kafkaslar, Orta Asya ve Rusya arasındaki ekonomik ve ihracat ilişkileri gelişecek ve böylece başta dönüşüm sanayileri, paketleme ve üretim sektörü olmak üzere daha fazla yatırım imkanı sağlanacak' dedi.

Erdebil-Parsabad Demiryolu projesinin uygulanması ile Miyana-Erdebil demiryolu hattının büyüyeceğini ifade eden Şayıki, Muğan bölgesinde yeni otobanların yapılarak bölgeye yeni bir kalkınma ivmesi kazanılacağını söyledi.

Erdebil-Miyana demiryolu hattının inşasının yüzde 60'ının tamamlandığına dikkati çeken Şayıki, yakın bir tarihte bu hattın açılışının yapılmasını beklediklerini kaydetti.

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