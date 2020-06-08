Dışişleri Bakanlığı, tutuklu İran vatandaşlarının serbest bırakılmasını ciddi şekilde takip etmektedir

ABD'de bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılarak bu sabah İran'a geri dönen Mecid Taheri'yi karşılama töreninde konuşan Cabiri Ensari, ‘İsviçre hükümetinin iş birliğiyle ülkenin çeşitli kurumları ile yakın koordinasyon içinde aylarca süren yoğun çaba ve sürekli takiplerin ardından Doktor Taheri'nin serbest bırakılmasından dolayı memnunuz’ diye konuştu.

Birkaç gün önce beraat eden ancak mahkemede başka bir sorunla karşı karşıya kalan Sirus Askeri'nin de ülkeye geri döndüğini dile getiren Cabiri Ensari, ‘Ne yazık ki, sert ve tek taraflı ABD yaptırımlarıyla, Taheri de dahil olmak üzere bazı İran vatandaşları, özel davalarla maksimum baskı politikası çerçevesinde gerçek dışı suçlamalara maruz kaldılar. Diplomasi ve dış politika yürütücüsü olarak temel görevimiz, ulusumuzun çıkarlarına hizmet etmek, insani ve bilimsel çabaları insani bir şekilde yapmak ve herhangi bir ihlalde bulunmayan bu sevgili vatandaşlarımızın davalarını takip etmektir’ ifadesini kullandı.

Bugün Taheri'nin dönüşüyle, ABD'nin İran hükümeti ile vatandaşlarına karşı yürüttüğü baskı ve zulümlerle dolu kitabının başka bir sayfasının kapatılacağı için sevindiklerini belirten Caberi Ensari, ‘Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve Sayın Taheri ve ailesinin yüzündeki mutluluğun bugün dünya çapında ABD'nin dava açmalarıyla karşılaşan tüm İranlı ailelerin ve mahkumların yüzlerinde de bulunacaklarını umuyoruz. Bu doğrultuda, maksimum kapasiteleri kullanacağız’ değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de hapse düşen İranlı doktor Mecid Taheri, Pazartesi sabahı Tahran İmam Humeyni Havalimanı'nda vatana ayak bastı. Taheri'yi karşılamak için Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari hazır bulundu.

ABD'de 16 ay önce İran'a karşı tek taraflı ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mecid Taheri, birkaç gün önce İran'da tutuklu bir Amerikan vatandaşı olan Michael White ile mahkum iadesi işlemi sonucunda serbest bırakılarak İran'a geri döndü.