İran koronavirüs ile mücadele için tıbbi malzeme üretiminde kendi kendine yeterli hale gelmiştir

Şanesaz, ‘Koronavirüs öncesi ülkemiz birçok tıbbi malzemenin ithalatına bağlıydı, ancak koronavirüs salgınının neden olduğu acil durum, Sanayi, Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı ile özel sektörün mümkün olan en kısa sürede tıbbi malzeme sağlamasına sebebiyet verdi’ dedi.

Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla herkesin virüse karşı mücadele ve hastalara yardım etmek için çalıştığını ve İran'ın bu alanda büyük bir adım attığını dile egtiren Şanesaz, ’İlaçlar ve tıbbi cihazlar için üniversitelere yetki devri ve dış kaynak kullanımı gündemde ve bu ciddi bir şekilde devam edecek’ diye ekledi.