Yurttaşlarımızın serbest bırakılması için diğer tutukluları takas etmeye hazırız

İRNA’ya konuşan Musevi, Amerikan vatandaşı tutuklu Michael White'ın serbest bırakılmasının ardından İran'la görüşmeye hazır olduğunu iddia eden Donald Trump'ın iddialarına işaret ederek, ’ABD'nin iç sorunları İran için önemli değil. İran İslam Cumhuriyeti için önemli olan ABD hükümetlerinin eylemleridir. Ne yazık ki, son yıllarda ve hatta geçmişte, İran halkının ve hükümetinin güvenini kazanacak hiçbir eylem görmedik’ ifadesini kullandı.

İran ve ABD arasında güvensizlik duvarının hâlâ var olduğunu belirten Musevi, ‘Seçimler Amerikalılar için bir iç meseledir ve İran hiçbir zaman ABD'deki iç gelişmeleri ve başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını beklememiştir’ diye belirtti.

Konuşma terapi İran için hiç önemli değil

Musevi, İran'ın müzakere masasından hiç ayrılmadığını vurgulayarak, ‘İran, 5+1 grubu ile müzakere şeklinde çeşitli taraflarla temas halindeydi, ancak Nükleer Anlaşma'dan çekilip müzakere masasından ayrılan ve BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı ile bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini ihlal eden Amerikalılardı’ değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın ABD Başkanı olarak kalıp kalmamasında herhangi bir değişiklik olacağını düşünmediklerini kaydeden Musevi, ‘Konuşma terapisi İran için hiç önemli değil. İran için ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi önemlidir. ABD ise buna uymadı’ diye konuştu.

ABD tövbe ederse Nükleer Anlaşma'ya dönebilir

İranlı üst düzey yetkililerin ABD'nin tövbe edip Nükleer Anlaşma'ya geri dönmesi, İran halkına verilen zararı telafi etmesi ve yaptırımları kaldırması durumunda Nükleer Anlaşma ve 5 + 1 çerçevesine geri dönebileceğini dile getiren Musevi, söyledi. iki İranlı mahkum ile bir Amerikalı mahkumun takasına değinerek, ’Bu mahkum takası, insani bir bakış açısıyla gerçekleşti. Birçok İran vatandaşı, yasa dışı gerekçelerle Amerika Birleşik Devletleri'nde rehin alındı. Onlar ABD yaptırımlarını atlatmak veya ihlal etmekle suçlanıyorlar ve bizce böyle bir şey yoktur. Diğer yandan yaptırımlar yasa dışı ve temelsiz’ açıklamasını yaptı.

İran ve ABD arasındaki mahkum iadesi için doğrudan müzakere yapılmadı

Musevi, diplomasi kanallarının İran vatandaşlarının serbest bırakılması için her türlü çabayı gösterdiğinin altını çizerek, 'İsviçre hükümetinin yardımıyla bu mahkum takasları gerçekleşti, bu yüzden İsviçre hükümetine yardımları için teşekkür etmem gerekiyor. Onlar bu konudaki müzakerelerden sorumludurlar, aksi takdirde İran İslam Cumhuriyeti ile ABD hükümeti arasında doğrudan müzakere yapılmamıştır.

İsviçre hükümeti aracılığıyla yapılan görüşmeler ve istişarelerle mahkumların serbest bırakıldığını bildiren Musevi, 'Mahkum takası olasılığı varsa ve bu hazırlık hala diğer tarafta bulunur ise, ABD'de hapsedilen geri kalan kişilerin de serbest bırakılıp ülkeye geri getirilmesine hazırız’ diye ekledi.