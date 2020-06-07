İranlı yönetmen, Polonya Krakow Film Festivali'nin en önemli ödüllerini kazandı

Avrupa'nın en eski film festivallerinden biri olan ve küresel korona salgını nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlenen 60. Krakow Film Festivali'nde en iyi ödüllere değer görülenlerin isimlerini açıkladı. Belgesel dalında yarışan filmlerden biri olan Mehrdad Üsküyi’nin yönettiği "Güneşsiz Gölgeler" isimli belgesel, En İyi Yönetmen Gümüş Boynuz Ödülü'ne layık görüldü.

Bu film, festivalin öğrenci jürisi açısından yarışma bölümünde de en iyi film olarak seçildi.

İlk kez 2019 yılında 32. Amsterdam Belgesel Festivali'nin (IDFA) yarışma dalında İran sinemasının temsilcisi olarak yarışan Üsküyi yönetmenliğindeki "Güneşsiz Gölgeler", En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.

Mehrdad Üsküyi'nin çektiği Güneşsiz Gölgeler, 32. Uluslararası Amsterdam Belgesel Festivali'nde de açılış filmi olmakla birlikte en iyi yönetmen ölüdünü almayı başarmıştı.

Suçlu genç kız veya kadınların bulunduğu mekanda çekilen belgeselin odak noktası, kendilerini kötüye kullanan aile veya akrabalarındaki erkekleri katleden kadınlardır.

31 Mayıs- 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Krakow Film Festivali, korona salgını nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlendi.