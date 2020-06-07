İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 134 bin 349’a yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 364 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 72’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 291’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 171 bin 789’a yükseldiğini, 134 bin 349 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 596 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar bir milyon 84 bin 857 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.