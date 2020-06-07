103 milyon dolarlık yatırımlar petrokimya üretim kapasitesi 107 bin ton artacak

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Eşrefzade, bu projelerin uygulanması için Riyal ve döviz cinsinden kaynakların sağlandığını belirterek, ’Bu projeler daha az gelişmiş bölgelerde uygulanacak ve istihdam yaratılmasına yol açacak’ diye konuştu.

Bu dört projenin Sungur metil amin fabrikası, Lurdigan melamin kristal üretim tesisi ve Urmiye alüminyum polimer klorür üretimini içerdiğini ifade eden Eşrefzade, bu projelerin uygulanma amacının değer zincirleri tamamlamak olduğunu belirterek, ‘Bu projelerin uygulanması hammadde satışını engelleyecek ve tamamlayıcı endüstrilerin gelişmesine yol açacaktır’ ifadesini kullandı.

Uygulanacak bu projelerin diğer kazanımlarının bazı petrokimya ve kimyasal ürünlerinde ithalatın önlenmesini, ülkenin daha az gelişmiş bölgelerinde sürdürülebilir iş fırsatların yaratılmasını ve çeşitli ve stratejik ürünlerin geliştirilmesini içerdiğini vurgulayan Eşrefzade,. Sungur'da yılda 22,5 bin ton kapasiteli metil amin üretim projesinin 40 milyon dolarlık yatırımla inşa edileceğini belirtti.

Lurdigan'daki 41,5 milyon dolarlık yatırımla melamin kristalleri üretme projesinin İran petrokimya ürünleri üretim kapasitesine 20 bin ton katacağını kaydeden Eşrefzade, ‘11 milyon dolarlık yatırım yapılan Urmiye'deki alüminyum klorür polimer üretim planı, petrokimya üretim kapasitesine 20 bin ton daha ilave edecek. Bu projelere yapılan toplam yatırım 103 milyon dolar olup, ülkedeki petrokimya üretim kapasitesini 107 bin ton artıracak’ diye ekledi.