Sağlık Bakanı'nın katılımıyla Ortadoğu İlaç Etkin Maddesi Üretim Tesisi 1. Fazı faaliyete başladı

Ortadoğu'nun ilk ilaç etkin maddesi üretim tesisi olan ve 13 hektarlık alan üzrine kurulu bu fabrika, özel tasarımı ile mal depoları, gümrük, kanalizasyon sistemi, laboratuvar ve diğer gerekli ekipmanları içinde barındırmaktadır.

Asetaminofen üretim birimini de kapsayan ve 5 milyon dolarlık özel sektör yatırımıyla açılan bu fabrikanın yıllık 100 milyar Tümen yurt içi satış ve 10 milyon dolar civarında ihracat yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Nemeki video konferans yöntemiyle katıldığı fabrikanın açılış töreninde yaptığı açıklamada, 'İranlı bilim adamlarının bilimsel kapasitesi ve ilaç etkin mddesi için gerekli maddelerin kullanımıyla İran yakında Ortadoğu düzeyinde en büyük ilaç etkin maddesi üreticisi konumuna ulaşacak' dedi.