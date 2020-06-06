ABD, BMGK 2231 sayılı kararı konusunda her hangi bir hakka sahip değildir

Twitter hesabından açıklama yapan Taht-ı Revançı, 'ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, bu ülkenin BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı kapsamında ambargoların yeniden devreye konulması konusunda Tetik Mekanizması'nı kullanma hakkına sahip olduğunu iddia etmektedir.

Bu yanlıştır. ABD, Donald Trump'ın bu ülkenin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesini duyurmasından sonra bu anlaşmaya üye sayılamaz.

BMGK 2231 sayılı kararı ihlal eden ABD, bu karar kapsamında hiçbir işe başlayamaz' paylaşımını yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, dün düzenlediği bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararın metnini okuyan herkes, ABD'nin İran silah ambargosunun uzatılması için Tetik Mekanizması'nı kullanma hakkına sahip olduğunu anlayabilir' iddiasında bulunmuştu.

Bu yılın Ekim ayında son bulacak İran silah ambargosunun uzatılması için hazırladıkları tasarıyı Almanya, İngiltere ve Fransa'ya gösterdiklerini ifade eden Craft, bu taslağı Rusya ve Estonya'ya gönderebilme ihtimalinin olduğunu sözlerine eklemişti.