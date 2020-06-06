6 Haz 2020 21:19
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News Code: 83812450
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Dışişleri Bakan Yardımcısı:

Ukrayna uçağının düşürülmesinde taksirli bulunanları yargılama konusunda sadece İran karar verebilir

Ukrayna uçağının düşürülmesinde taksirli bulunanları yargılama konusunda sadece İran karar verebilir

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuki İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhsin Baharvend, Ukrayna Havayolları'na ait düşen yolcu uçağı ile ilgili soruşturma ve araştırmanın bittiğine işaret ederek, 'Ukrayna uçağının düşürülmesinde taksirli bulunanları yargılama konusunda sadece İran karar verebilir' dedi.

İRNA siyasi muhabirine konuşan Baharvend, 8 Ocak günü Tahran İmam Humeyni Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin İran ve Ukrayna görüşmeleri ile ilgili son gelişmelere değinerek, 'Bu konuda her hangi bir şüphe yoktur ve ne olduğunu biliyoruz. Tabi teknik tahkikat konusunda bir aşamada daha vardır ve o da uçağın karakutusunun okunmasıdır. Bu yapılmamış ancak her an bunu yapmaya hazırız' diye konuştu.

Baharvend ayrıca İran'ın karakutunun okunması, tazminatın ödenmesi ve cezai olarak olayın soruşturulması konusunda gerekeni yapacağını ifade etti.

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