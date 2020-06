Ukrayna uçağının düşürülmesinde taksirli bulunanları yargılama konusunda sadece İran karar verebilir

İRNA siyasi muhabirine konuşan Baharvend, 8 Ocak günü Tahran İmam Humeyni Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin İran ve Ukrayna görüşmeleri ile ilgili son gelişmelere değinerek, 'Bu konuda her hangi bir şüphe yoktur ve ne olduğunu biliyoruz. Tabi teknik tahkikat konusunda bir aşamada daha vardır ve o da uçağın karakutusunun okunmasıdır. Bu yapılmamış ancak her an bunu yapmaya hazırız' diye konuştu.

Baharvend ayrıca İran'ın karakutunun okunması, tazminatın ödenmesi ve cezai olarak olayın soruşturulması konusunda gerekeni yapacağını ifade etti.