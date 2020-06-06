İRNA yeni genel müdürü atandı

Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Salihi, Nevruzpur'u yeni genel müdür olarak atadığı kararında, 'Zatı alinizin kültür ve medya alanındaki değerli geçmiş ve deneyimleriniz dikkate alınarak, Genel Kurul kararı ile İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA Genel Müdürü olarak atanmış bulunuyorsunuz.

Yüce Allah'ın yardımı ile Kurumumuzun değerli insani sermayesi kapasitesi kullanılarak haber alanındaki başat oyuncu ve etkinliğin artması, Devletimizden ve Ruhani Hükümeti'nden doğru ve ümit verici görüntünün verilmesi, ulusal birliktelik ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve medya diplomasisi için fırsat yaratılması yolunda başarılı olmanızı umuyorum' ifadesi kullanıldı.

İRNA yeni genel müdürünün geçmişi

İRNA Genel Müdürü olarak atanmasından önce Ruhani Hükümeti Bilgilendirme Konseyi Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yardımcılığı görevinde bulunan Muhammedrıza Nevruzpur, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Dairesi Merkezi Başkan Yardımcısı görevini de üstlenmiştir.

1990'lı yıllarda medya alanında faaliyete başlayan Nevruzpur, İletişim Bilimleri ve Gazetecilik bölümünde lisansını, Uluslararası İlişliker bölümünde ise doktora derecesine sahiptir.

Yazdığı 'Yumuşah Haber ve Sert Haber; Profesyonel Gazetecilik' kitabı, iletişim alanında İran üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan Nevruzpur'un 'Noam Chamski'nin 11 Eylül Saldırıları ile ilgili Röportajları' ve 'Irak Saldırısı: Medyanın Size Anlatmadığı' isimli kitaplarını çevirmiştir.

Ocak 2018'de İRNA Genel Müdürü olarak atanan ve yerini Nevruzpur'a verecek Ziya Haşimi ise İran'ın Stockholm Büyükelçiliği Kültür Ataşesi olarak görevine devam edeceği duyuruldu