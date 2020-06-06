Meşginşehir Asma Köprüsü heyecanı kelimelerle anlatılmaz

Erdebil Kültürel Miras Kurumu'nun haberine göre, İran-Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil ilindeki Meşginşehir Asma Köprüsü'nü gezen Bangladeş'in Tahran Büyükelçisi Sakar burada yaptığı açıklamada, 'Çok sayıda köprü ve nehrin bulunduğu bir ülkede yaşamamıza rağmen, Meşginşehir Asma Köprüsü heyecanı anlatılmazdır ve turist çekimi için önemli bir rol oynuyor' diye konuştu.

Meşginşehir Asma Köprüsü'nün inşası için yerel kapasite kullanımının övgüye değer olduğuna dikkati çeken Sakar, yerli uzmanların Ortadoğu'nun en büyük asma köprüsü olan bu köprünün kurulmasında çalışmasını değerli bulduklarını dile getirdi.

Meşginşehir Asma Köprüsü'nde sağlık protokollerinin uygulanma mekanizmasının uygun olduğunun altını çizen Bangladeşli Büyükelçi, 'Girişte koronavirüse karşı sağlık kapıları yerleştirilmiştir. Erdebil ilindeki güzellikleri daha önce duyduğum için yakından bu güzel manzaraları görmek için geldim ve bütün övgülerin gerçek v Erdebil iline yakışır biçimde olduğunu gördüm' değerlendirmesinde bulundu.

Ortadoğu'nun en büyük asma köprüsü olarak bilinen ve 5 yıl önce faaliyete başlayan Meşginşehir Asma Köprüsü, Erdebil ilinin başat turizm markalarından biri haline gelmiş durumda.

Hiyovçay Nehri'nden 80 metre yükseklikte yer alan 2 metre genişliğindeki bu köprünün yılın gün sayısı miktarında 365 metre uzunluğundadır.

40 milyar Tümen'i aşkın tutarla açılan Meşginşehir Cam Köprüsü, Hiyov Örnek Turizm Bölgesi'nde yer almaktadır.