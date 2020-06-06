6 Haz 2020 15:20
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News Code: 83812128
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 132 bin 38’e yükseldi

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 132 bin 38’e yükseldi

Tahran, IRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 209’a , bu hastalığa yakalananların sayısının 169 bin 425’e yükseldiğini, 132 bin 38 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2269 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 75’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

 Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 209’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 169 bin 425’e yükseldiğini, 132 bin 38 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 578 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar bir milyon 60 bin 126 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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