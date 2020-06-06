İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 132 bin 38’e yükseldi

Dünden bu yana 2269 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 75’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 209’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 169 bin 425’e yükseldiğini, 132 bin 38 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 578 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar bir milyon 60 bin 126 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.