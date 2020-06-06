Bazergan-Gürbulak sınırının açılması İran dış ticaretinin canlanması için bir fırsat

Bazergan-Gürbulak sınır kapısının açılması ile İran-Türkiye ve İran-Avrupa arasındaki ticaret hacminin artması bekleniyor. Bu da ülkemizin dış ticareti ve petrol dışı ihracatın artmasına neden olabilir.

Bazergan Sınır Kapısı, genel anlamda İran için ve özel anlamda Batı Azerbaycan ili için büyük önem ifade etmektedir. Bu sınır kapısının kapanması dolayısıyla İran ve Türkiye yüz milyonlarca dolar zarara uğradı. Ancak İran ve Türkiye'nin koordinasyon ve mutbakatı ile kapı açılarak bölge ve hatta dünya medyasında geniş yankı buldu. Bu da Bazergan Sınır Kapısı'nın uluslararası ticaretteki konumunu gözler önüne sermektedir.

Maku Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü Muhammedrıza Abdürrahimi, Bazergan Sınır Kapısı'nın İran'ın uluslararası ticaretindeki önemi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Her yıl Bazergan Sınır Kapısı üzerinden 26 milyar doların üzerinde ticaret gerçekleşmektedir. İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının telefonda görüşmesi sonrası bu sınır kapısı açılarak ülkemizin uluslararası ticaretinin gelişmesi yönünde büyük adım atıldı' dedi.

Koronavirüs salgını öncesi günlük olarak Bazergan-Gürbulak sınırından ortalama bin tırın geçiş yaptığına işaret eden Abdürrahimi, bu oranın günlük 1500-2000 tıra çıkarılmsını hedeflediklerini dile getirdi.

Bazergan Gümrük Müdürü Sadık Namdar da konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız ve İran Gümrük Genel Müdürü'nün sürekli takipleri sonucu Bazergan Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete başlamasına tanık olduk. Bu sınır kapısı eskiden olduğu gibi gecenin 24 saati faaliyet edecek' dedi.

Gürbulak Gümrük Müdürü'nün Bazergan Sınır Kapısı'nı incelemesinde sağlık protokollerinin riayeti ile tırların sınırlama olmadan giriş çıkış yapabilmesinin kararlaştırıldığına dikakti çeken Namdar, 'Yolcu giriş çıkış konusunun en kısa zamanda çözülmesi ve böylece iki ülke vatandaşlarının sorunlarının halledilmesini bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın toplam sınır kapılarının yaklaşık dörtte biri Batı Azerbaycan'da bulunmaktadır. Türkiye sınırındaki Maku ilçesine bağlı Bazergan, Hoy ilçesindeki Razı sınır kapısı ve Urmiye ilçesinde yer alan Sero sınır kapısı Türkiye ile ortak sınır kapıları oluştururken, Nahçıvan sınırında Poldeşt ilçesine bağlı Sanem Bulağı ile Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde Temerçin sınır kapısı yer almaktadır.

Bazergan, Batı Azerbaycan'da 24 saat aktif olan tek İran-Türkiye sınır kapısı olarak İran'ın Avrupa ülkelerine giriş kapısı sayılmaktadır. Batı Azerbaycan'ın kuzeybatısında Maku kentine bağlı Bazergan şehrine bir kilometre uzaklıktadır.

Bazergan Sınır Kapısı 1926 yılında açılmış olup İran ile Türkiye arasındaki 24 saat hizmet veren tek uluslararası sınır kapısıdır. Batı Azerbaycan ili, Türkiye, Irak ve Nahçıvan ile 967 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.