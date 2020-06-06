Rusya'dan UAEK'nin İran ile ilgili gizli raporunun açıklanmasına eleştiri

Twitter hesabından açıklama yapan Olyanov, 'UAEK'nin İran nükleer faaliyetleri ile ilgili bugünkü raporu, UAEK Yönetim Kurulu üyeleri arasında dağıtıldıktan 5 dakika sonra Batı medyasında kendine yer buldu' paylaşımını yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu raporlarının gizlilik ilkesinin hiçbir güvencesi olmadığına dikkati çeken Olyanov, 'Ancak bu olayın en azından olumlu bir yanı da vardı. Raporun içeriğine bakıldığında meselenin başka bir yerde olduğu ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanında kaygı verici olmadığı görülmektedir' ifadesini kullandı.

Batı medyasında yayınlanan haberlere göre, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu son raporunda İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamında belirlenen sınırlamların ötesinde uranyum zenginleştirmeye devam ettiğini iddia etmektedir.

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi de raporun açıklaması sonr yaptığı açıklamda, 'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Nükleer Anlaşma ile ilgili en son raporu, bu kurumun denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü ve İran'ın bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almaya devam ettiğini göstermektedir' dedi.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Garipabadi, UAEK'nin İran'da Nükleer Anlaşma ile ilgili denetimlerine devam ettiğine işaret ederek, bu kurumun son raporunda şu konulara yer verdiğini ifade etti:

Koronalı özel koşullarda dahi denetim faaliyetleri ile İran'ın bu alandaki uygun iş birliğinin sürdüğü;

- İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Ek Protokolü'nü geçici ve gönüllü olarak uygulamaya devam ettiği ve UAEK tarafından bu protokol beyannamelerinin denetiminin sürdüğü;

- UAEK'nin İran'ın beyan edilmiş nükleer maddelerden sapmadığını gösteren denetim işlemlerinin sürdüğü;

- UAEK, Nükleer Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği günden beri İran'ın bu anlaşma kapsamındaki nükleer taahhütlerini ifası konusundaki denetimlerini sürdürdüğü.

ABD, İran ve dünyanın büyük güçleri arasındaTemmuz 2015'te imzalanan ve yaptırımların kaldırılmasına karşılık İran'ın nükleer programını sınırlandırmasını öngören Nükleer Anlaşma'dan Mayıs 2018'te çekilerek, ambargoları yeniden yürürlüğe koydu.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak ve uluslararası aykırı şekilde çekilmesinden sonra İran bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini sürdürmeye çalışsa da AB tarafının anlaşma çerçevesindeki sorumluluklarını 2 yıl süre geçmesine rağmen ifa etmemes dolayısıyla İran anlaşma kapsamındaki taahhütlerini düşürmeye başladı.