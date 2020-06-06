UAEK'nin yeni raporu, denetim faaliyetlerinin sürdüğünü göstermektedir

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Garipabadi, UAEK'nin İran'da Nükleer Anlaşma ile ilgili denetimlerine devam ettiğine işaret ederek, bu kurumun son raporunda şu konulara yer verdiğini ifade etti:

Koronalı özel koşullarda dahi denetim faaliyetleri ile İran'ın bu alandaki uygun iş birliğinin sürdüğü;

- İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Ek Protokolü'nü geçici ve gönüllü olarak uygulamaya devam ettiği ve UAEK tarafından bu protokol beyannamelerinin denetiminin sürdüğü;

- UAEK'nin İran'ın beyan edilmiş nükleer maddelerden sapmadığını gösteren denetim işlemlerinin sürdüğü;

- UAEK, Nükleer Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği günden beri İran'ın bu anlaşma kapsamındaki nükleer taahhütlerini ifası konusundaki denetimlerini sürdürdüğü.

ABD, İran ve dünyanın büyük güçleri arasındaTemmuz 2015'te imzalanan ve yaptırımların kaldırılmasına karşılık İran'ın nükleer programını sınırlandırmasını öngören Nükleer Anlaşma'dan Mayıs 2018'te çekilerek, ambargoları yeniden yürürlüğe koydu.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak ve uluslararası aykırı şekilde çekilmesinden sonra İran bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini sürdürmeye çalışsa da AB tarafının anlaşma çerçevesindeki sorumluluklarını 2 yıl süre geçmesine rağmen ifa etmemes dolayısıyla İran anlaşma kapsamındaki taahhütlerini düşürmeye başladı.