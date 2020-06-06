ABD'nin uyguladığı ambargolar kistik fibrozis hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçların ithalatını engellemektedir

İRNA'ya açıklama yapan Şadnuş, 'Bazı ailelerin kron ilacının yokluğu yönündeki şikayetlerini Sağlık Bakanlığı olarak dikkate aldık. Bu ilcın yerli benzerinin hastaların ailelerine verilmesine karşın, ilacın yabancı türünün ithalatı için Gıda ve İlaç Kurumu çalışmaktadır' dedi.

Daha önce de Gıda ve İlaç Kurumu İlaç Genel Müdürü Gulamhüseyin Mehraliyan, ABD'nin devreye koyduğu ambargolar sonucu ilaç ithalatının çok zorlaştığını ve büyük kısıtlamalarla karşılaştığını dile getirmişti.

Kistik fibrozis, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, otozomal resesif kalıtımlı bir gen hastalığıdır.

Kistik dejenerasyon gösteren, yani bağ dokusu artımından oluşan tümöral odaklar arasında yer alan sıvı toplanmasıyla belirginleşen tümör olan kistik fibrozis hastalığı, perisinüzoidal hücreler de denilen hepatik stellat hücrelerin, sessiz durumdan aktif duruma geçmesi şekinde tanımlanabilir.

Kistik fibrozis hastalığı, aynı anda solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilir. Doğumla birlikte görülen fibrozis, bu etkileme sonucu işlev bozukluklarına neden olur.

Akciğerlerin temiz kalmasını sağlayan salgı bezlerinin ince ve akışkan olan sıvısı, kistik fibrozis hastalarında daha fazla yoğunlaşarak akıcılıkları azalır. Balgam çıkarmayı güçleştiren bu durum, küçük hava yollarının tıkanmasına yol açar. Bu kanalların tıkanması da öksürük, hırıltı, zatürre, bronşit gibi hastalıklara neden olur. Çocukların gelişememesine, büyümelerinin geri kalmasına neden olan kistik fibrozis, ter bezlerinde de sorun yaratarak vücudun susuz kalmasına yol açar.