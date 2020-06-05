ABD, nefes alamaya bir ülke

27 Mayıs Salı günü, elleri kelepçeli ve "Nefes alamıyorum" diye bağıran siyahi bir ABD varadaşının boynuna diz çökmüş beyaz bir polisi gösteren kısa bir film yayınlandı ve dakikalar sora bu kişinin öldüğü haberi yayınladdı. Film, insan hakları ve özgürlükler iddiasıda olan bir ülkede baskı, ırkçılık ve eşitsizliğe karşı geniş bir ayaklanmanın başlangıcı oldu.

Bu, siyahilere karşı polisin şiddetini gösteren ilk film değildi. Son üç yıl içinde, özellikle ABD Başkanı Trump’ın ırkçılık ve nefret söylemleri sözlü ve attığı mesajlarla artarak ABD gnelinde beyazlar ve diğer ırklar arasındaki ayrışmayı derinleştirdi.

Protesto dalgaları cinayetin gerçekleştiği Minneapolis şehrinden hızla çeşitli eyaletlere yayıldı ve Beyaz Saray'ın önünde de büyük bir kalabalık toplandı.

ABD’nin iki önemli siyasi kenti olan New York ve Washington DC’de de Minnesota ve California gibi şiddet olaybları yaşadı, mağazalar yağmalandı ve ABD medyası da eşitsizlik ve adaletsizlik temelli protestolardan ok dikkatleri yağmalara çekmeye başladı.

Çoksözler söylendi ve çok sloganlar atıldı fakat e önemli slogan, ‘’ Siyahilerin hayatı önemliddir’’ dloganıydı

Siyahi aktivist Tamika Mallory olaylarla ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır: ‘’ Şehirdeki şiddet olaylarının nedeni, yetkililerin Siyai vatandaşı öldüren polisi tutuklayıp hhakkında adaleti yürütmek yerine milliyetçi ve beyaz ırkın üstün olduğuna dair bakışı uygulamaya çalışmalarıdır. ‘’

Bu Siyahi aktivist, ‘siyahileri öldürülmesi, ülke çapında organize bir eylemdir ve biz Kritik bir durumdayız. Siyahiler böyle bir kritik durumda hayatlarını kaybediyorlar ve biz George Floyd'un ölümüne bağımsız bir olay olarak bakamayız. Gençler bu davranışınıza tepki göstermekteler, onlar öfkeli. ABD'nın herkes için özgürlük diyarı olması gerekiyordu, ama asla siyahlar için özgürlük diyarı olmadı. Biz yorguuz. Bize yağmadann bahsetmeyiniz, yağmacı sizsiniz, Amerika, siyahileri yağmaalamıştır’ dedi.

Amerika Birleşik Devletleri eski siyahi cumhurBaşkanı Barack Obama da yayınladığı bildiride, ’Ülke yi saran protesto dalgası polisin ve yargı erkinin yapısı ve uygulamasını düzentmek için onlarca yıl çabanın hezimete uğramasından bıkkınlığın göstergesidir. Protestocuların çoğunluğu cesaretli, barışçıl, sorumlu vve ilham kaynağı kişilerdirler onlar destek ve saygıyı hakediyorlar mahkumiyetğ hak etmiyorlar ‘ ifadsini kullandı.

Mevcut şartlara itirazı olan beyaz Kali Kaim de IRNA’ya yaptığı açıklamada, mevcut protestoların geçmişe göre daha uzun sürebileceğini belirterek, halkın haklı olarak rahatsız olduğunu ve bu protestoların durmayacağını düşündüğünnü ifade etti.

Amerika’daki siyahilerin çoğunun fakir ve güçsüz kesimden olduğunu ifade eden ABD’li activist, Korona’dan dolayı ölümler bu kesimde görüldüğünü söyledi.

Kanim yağmalarla ilgili olarak da ’ Bunlar bir gurubu yağma için sokaklara göndderdiler zira bu durumda protestoları bastıracaklarını düşünüyorlar. Yağmacılar gerçek protestocular değiller ‘ ifadesini kullandı.

Belki de ABD'deki eşitsizlik gerçeğini yansıtan bir açıklamada Obama’nın eşi Mişel Obama’dan gelmektedir. Mişel Obama İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada, ırkçılığa karşı çıkmanın sadece siyahilerle mümkün olmayacağını belirtmektedir.

George Floyd bir Afrikalı-Amerikalıdır ve 25 Mayıs 2020'de Bir Minneapolis polis memuru Derek Chowin'ın dizini boynuna bastırıp George yerde yatarken onu 8 dakika 46 saniye boyunca tuttuktan sonra öldü. Polis memurları Thomas Lynn ve Jay Alexander Quang da Floyd'u tutmaya yardım ederken, Tao Tao adlı polis memuru yanlarında durup izledi. Olay Floyd'un Powderhorn'da (Minneapolis, Minnesota) bir mağazadan satın alınan bir paket sigarayı ödeme şüphesiyle tutuklanması sırasında meydana geldi. Sahte 20 dolarlık fatura birkaç şahit tarafından telefonlarda kaydedildi.Floyd'un tekrar tekrar "Nefes alamıyorum" dediği filmler hızla sosyal medyaya yayıldı ve medya basınları tarafından yayınlandı. Ertesi gün dört polis memuru işten çıkartıldı.

ABD siyahi George Floyd, Minneapolis'ta bir beyaz polis tarafından ensesine dizleri basılarak öldürülmesinin ardından Minneapolis'a ilaveten birçok şehirde beyaz ırkçılığına karşı protestolar başladı.

Olayların başlangıcını Pazartesi günü Minneapolis kentinde bir şarküterinin polise yaptığı bir ihbar oluşturuyor.

Şarküteri çalışanları, 46 yaşındaki George Floyd'un alışverişten sonra kasada ödeme yapmak için verdiği 20 doların sahte olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis de Floyd'u gözaltına almak istedi.

Polisin gözaltı işlemi sırasında olaya tanık olan bir kişi, olayı baştan sonra Facebook'tan canlı yayımladı.

Ayrıca, başka görgü tanıklarının da çektiği videolar olaydan kısa bir süre sonra sosyal medyada dolaşıma çıktı.

Görüntülerde, 44 yaşındaki beyaz polis memuru Derek Michael Chauvin'in kelepçe takarak yere yatırdığı Floyd'un boğazına diziyle dakikalarca bastırdığı görülüyor.

Floyd'un bu esnada "Nefes alamıyorum" dediği ancak Chauvin'in buna rağmen duruşunu değiştirmediği de kameralar yansıdı.

Floyd bir süre sonra bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayınlanması büyük bir infiale yol açtı.

"İkiz şehirler" olarak bilinen Minneapolis ve komşusu Saint Paul'da hafta başından bu yana protesto gösterileri düzenleniyor.

Gösterilerde çok sayıda bina ateşe verilirken, bir polis karakolu da protestocuların baskınına uğradı. Bazı dükkanlar da yağmalandı.

Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayların büyümesinin ardından Minneapolis'te olağanüstü hal ilan edilirken, eyalet yönetiminin çağrısı üzerine Ulusal Muhafız Birlikleri konuşlandırıldı.

Olaylar Minneapolis ve Saint Paul ile sınır kalmadı ve Chicago, Los Angeles ve Memphis başta olmak üzere ABD'nin birçok kentine de yayıldı.

ABD'de 2020 yılının ilk dört ayında 200'dan fazla Amerikan vatandaşının polis şiddetine kurban gittiği bir raporda açıklandı.