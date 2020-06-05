Zarif: İran ve KOEP’in diğer tarafları müzakere masasını terk etmediler

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın bu anlaşmaya sadık kalması ve Amerika’nın ahde vefasızlığı ve anlaşmadan çıkmasına işaretle, ‘’ Siz Beyaz Saray’a geldiğinizde bizim bir anlaşmamız vardı. İran ve KOEP’in diğer tarafları hiç biz zaman müzakere masasını terk etmediler. ‘’ dedi.

Zarif, Trump’ın işten kovuğu bir çok müşavirine işaretle, ‘’Bir çoğunu işten çıkardığınız sizin danışmanlarınız, aptalca bir kumara giriştiler. Bunu ne zaman düzeltmek de size bağlıdır. ‘’ dedi.

ABD Başkanı Trump Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, İran’a , Amerikalı tutuklu Michael White’i serbest bırakması için teşekkür ederek, İranlı yetkililere hitaben, ‘’Büyük bir anlaşmaya varmak için ABD seçimleri sonrasını beklemeyiniz. ‘’ dedi.

ABD seçimlerini kazanacağı iddiasında bulunan Trump, ‘’ Daha iyi bir anlaşmaya varacaksınız’’ diye yazdı.

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2012