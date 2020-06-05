5 Haz 2020 18:02
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News Code: 83811122
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Zarif: İran ve KOEP’in diğer tarafları müzakere masasını terk etmediler

Zarif: İran ve KOEP’in diğer tarafları müzakere masasını terk etmediler

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın İran’a müzakere önerisinden saatler sonra, ‘’İran ve Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) diğer tarafları hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediler. ‘’ dedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın bu anlaşmaya sadık kalması ve Amerika’nın ahde vefasızlığı ve anlaşmadan çıkmasına işaretle, ‘’ Siz Beyaz Saray’a geldiğinizde bizim bir anlaşmamız vardı. İran ve KOEP’in diğer tarafları hiç biz zaman müzakere masasını terk etmediler. ‘’ dedi.

Zarif, Trump’ın işten kovuğu bir çok müşavirine işaretle, ‘’Bir çoğunu işten çıkardığınız sizin danışmanlarınız, aptalca bir kumara giriştiler. Bunu ne zaman düzeltmek de size bağlıdır. ‘’ dedi.

ABD Başkanı Trump Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, İran’a , Amerikalı tutuklu Michael White’i serbest bırakması için teşekkür ederek, İranlı yetkililere hitaben, ‘’Büyük bir anlaşmaya varmak için ABD seçimleri sonrasını beklemeyiniz. ‘’ dedi.

ABD seçimlerini kazanacağı iddiasında bulunan Trump, ‘’ Daha iyi bir anlaşmaya varacaksınız’’ diye yazdı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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