Salihi: Trump ve şehit Süleymani’nin katilleri ömür boyu rahat etmeyecekler

Salihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu bildirdi.

Salihi mesajında, ‘’Şehit Süleymani’nin kanı, peygamberlerin coşan ve kurumayan kanını andırmaktadır. ‘’ dedi.

Salihi, ‘’Trump ve General Süleymani’nin katilleri ömürlerinin sonuna kadar rahat etmeyecekler, boşuna kadife eldivenlerini öne çekmesinler. Yüce Allah’ın onlar için azabı başlamıştır. ‘’ diye yazdı.

Ocak ayında General Süleymani, Bağdat havaalanında Amerikan İHA’larının saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırı emri ABD Başkanı Trump tarafından verilmişti.

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2012