5 Haz 2020 17:58
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News Code: 83811117
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Salihi: Trump ve şehit Süleymani’nin katilleri ömür boyu rahat etmeyecekler

Salihi: Trump ve şehit Süleymani’nin katilleri ömür boyu rahat etmeyecekler

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşat Bakanı Seyyid Abbas Salihi, ABD Başkanı Trump ve şehit Kasım Süleymani’nin katillerinin ömürlerinin sonuna kadar rahat edemeyeceklerini söyledi.

Salihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu bildirdi.

Salihi mesajında, ‘’Şehit Süleymani’nin kanı, peygamberlerin coşan ve kurumayan kanını andırmaktadır. ‘’ dedi.

Salihi, ‘’Trump ve General Süleymani’nin katilleri ömürlerinin sonuna kadar rahat etmeyecekler, boşuna kadife eldivenlerini öne çekmesinler. Yüce Allah’ın onlar için azabı başlamıştır. ‘’ diye yazdı.

Ocak ayında General Süleymani, Bağdat havaalanında Amerikan İHA’larının saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırı emri ABD Başkanı Trump tarafından verilmişti.

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2012

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