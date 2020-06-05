İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 129 bin 741’e yükseldi

Dünden bu yana 2886 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 63’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 134’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 167 bin 156’ya yükseldiğini, 129 bin 741 kişinin ise iyileştiğini belirterek ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 573 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar bir milyon 40 bin 289 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012