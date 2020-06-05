5 Haz 2020 14:23
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News Code: 83810976
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Musevi, Suriye aleyhindeki tüm gayrı insani ambargoların kaldırılmasını istedi

Musevi, Suriye aleyhindeki tüm gayrı insani ambargoların kaldırılmasını istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika ve AB’nin Suriye halkı aleyhindeki ambargolarının yasa dışı olduğunu belirterek, bu insanlık dışı ambargoları kaldırılmasını istedi.

Musevi yaptığı açıklamada, AB ve Amerika’nın Suriye halkı aleyhindeki ambargoları arttırmasının yasa dışı ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, bu ambargoları artmasından en fazla Suriye halkının etkileneceğini söyledi.

Musevi ambargoların gayrı insani bir araç olduğunu ve direkt insan haklarını tehlikeye attığını söyledi.

Musevvi, İran’ın Suriye devleti ve halkına desteğini tekrarlayarak o ülke aleyhindeki tüm ambargoların kaldırılmasını istedi.

Musevi ambargoların kaldırılması ile Suriye halkının temel ihtiyaçlarını temin ederek, batının desteklediği teröristlerin o ülke alt yapısı tahribatını uluslararası camia ile birlikte giderilmesinin mümkün olacağını söyledi.

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2012

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