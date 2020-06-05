Musevi, Suriye aleyhindeki tüm gayrı insani ambargoların kaldırılmasını istedi

Musevi yaptığı açıklamada, AB ve Amerika’nın Suriye halkı aleyhindeki ambargoları arttırmasının yasa dışı ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, bu ambargoları artmasından en fazla Suriye halkının etkileneceğini söyledi.

Musevi ambargoların gayrı insani bir araç olduğunu ve direkt insan haklarını tehlikeye attığını söyledi.

Musevvi, İran’ın Suriye devleti ve halkına desteğini tekrarlayarak o ülke aleyhindeki tüm ambargoların kaldırılmasını istedi.

Musevi ambargoların kaldırılması ile Suriye halkının temel ihtiyaçlarını temin ederek, batının desteklediği teröristlerin o ülke alt yapısı tahribatını uluslararası camia ile birlikte giderilmesinin mümkün olacağını söyledi.

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2012