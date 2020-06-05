5 Haz 2020 11:59
Journalist ID: 1942
News Code: 83810872
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Tuskestan Dağları

Tuskestan Dağları

Gorgan, IRNA- Gorgan kentinin yakınlarında bulunan Tuskestan dağları yılın büyük zamanı bulutlarla kaplıdır.

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